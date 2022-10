Royaume-Uni : Boris Johnson renonce à briguer le poste de Premier ministre

L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson à l'aéroport de Gatwick près de Londres, le 22 octobre 2022. © Reuters - Henry Nichollls

L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, auquel on prêtait la volonté de succéder à Liz Truss, s'est retiré de la course à la présidence du Parti conservateur et au poste de Premier ministre, a-t-il expliqué dimanche dans un communiqué. Ce retrait pourrait ouvrir la voie à la nomination de l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak dès lundi.