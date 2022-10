Ski alpin: Odermatt déjà impérial à Sölden, les Bleus dépassés

Sölden (Autriche) (AFP) – Sacré roi du ski l'hiver dernier, le Suisse Marco Odermatt a montré dès la première course de la saison 2022/2023 qu'il avait digéré ses exploits et était prêt à recommencer avec une large victoire dans le géant de Sölden (Autriche) dimanche.

Pour la première course de l'hiver, Odermatt, champion olympique de la spécialité, a devancé son dauphin des JO, le Slovène Zan Kranjec, de 76/100 et le Norvégien Henrik Kristoffersen de 97/100. Le Français le mieux placé, Thibaut Favrot, a pris la 10e place.

Le ski alpin a finalement pu lancer sa saison. Les précipitations des derniers jours, qui ont empêché les femmes de skier samedi, ont apporté une touche hivernale en blanchissant les sommets inhospitaliers des Alpes de l'Otztal.

Sur le glacier du Rettenbach (plus de 3.000 m d'altitude au départ), l'ambiance était à la fête avec 14.500 spectateurs bruyants, des visages rougis par le soleil et un week-end houblonné, pour saluer le nouveau roi du ski Marco Odermatt. Le Suisse, vainqueur éclatant du classement général au printemps, a imposé sa loi dès la première course de la saison.

Avec sa seconde victoire consécutive à Sölden, le crack du Nidwald poursuit sa série folle de neuf géants consécutifs de Coupe du monde sur le podium, tout en signant une 8e victoire dans la discipline.

Déjà devant après la première manche, "Odi" a su dompter la neige réchauffée par le soleil du second tracé, pour garder à distance ses concurrents malgré un déséquilibre en début de seconde manche, rattrapé tel un félin.

Odermatt prend donc la tête du classement général avec les 100 points de sa victoire. Il avait déjà passé la totalité de la saison dernière à la première place.

Les Bleus ont eux subi la course, à l'image de leur leader Alexis Pinturault. A la recherche d'un rebond après avoir raté la dernière saison, le Savoyard a réussi une première manche correcte (8e) avant de s'effondrer dans la seconde, sans erreur majeure pourtant, pour prendre la 20e place à plus de deux secondes.

Le skieur français Alexis Pinturault durant le géant de Sölden (Autriche) le 23 octobre 2022. JOE KLAMAR AFP

Le N.1 mondial de 2021, qui a changé d'entraîneur principal au printemps, n'avait jamais fait pire que 5e à Sölden lors de ses huit premières participations.

"Le résultat me montre qu'il y a beaucoup de travail. Je me sens bien mentalement, ça n'avait rien à voir avec la saison passée, mais il reste énormément de boulot et je ne suis pas du tout où j'ai envie d'être, a-t-il réagi. Il faut raccrocher le wagon, et j'espère que le temps qu'il nous reste avant le prochain géant (Val d'Isère le 10 décembre) va nous permettre de construire certaines choses."

Plus haut dans le classement, Thibaut Favrot a pris la 10e place. Victor Muffat-Jeandet, de retour d'une blessure à une cheville subie en janvier, a terminé 11e et le médaillé de bronze olympique Mathieu Faivre 24e.

Après l'annulation des descentes de Zermatt/Cervinia du weekend prochain, les hommes ont rendez-vous le 13 novembre à Lech (Autriche) pour un parallèle.

