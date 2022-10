Mondial au Qatar: pour Zidane, "il faut laisser la polémique de côté"

L'ancien star du football, le Français Zinédine Zidane, au Musée Grévin, à Paris, le 24 octobre 2022. Geoffroy Van der Hasselt AFP

2 mn

Paris (AFP) – "Il faut laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et à la Coupe du monde", a estimé lundi l'ex-footballeur Zinédine Zidane, à propos du Mondial 2022 au Qatar, qui suscite de nombreuses polémiques et des appels au boycott.