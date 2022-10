Rishi Sunak va devoir relever une économie britannique à genoux

Rishi Sunak, candidat au poste de Premier ministre au Royaume-Uni, à Londres, le 23 octobre 2022 Daniel LEAL AFP

3 mn

Londres (AFP) – Flambée de l'énergie et des taux d'intérêt, moral des consommateurs et des entreprises en berne, défiance des marchés: le nouveau premier ministre Rishi Sunak hérite d'une économie britannique à genoux et à l'image très détériorée auprès des investisseurs.