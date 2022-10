Wall Street termine en hausse, avec les résultats et l'espoir d'une Fed moins agressive

Le panneau de Wall Street à New York ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, transformant l'essai après le rebond de vendredi sur un marché bien orienté par des résultats de sociétés plutôt satisfaisants et la perspective d'une possible décélération de la banque centrale américaine (Fed) en fin d'année.