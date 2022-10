L'extraction de lithium en Amérique du Sud, entre espoirs et désillusions

Vue aérienne des bassins de saumure et des zones de traitement de la mine de lithium de la société chilienne SQM (Sociedad Quimica Minera) dans le désert d'Atacama, à Calama, au Chili, le 12 septembre 2022 Martin BERNETTI AFP

San Pedro de Atacama (Chili) (AFP) – Entre bleu turquoise et blanc éclatant, les piscines à ciel ouvert des mines de lithium d'Amérique du Sud contrastent avec les paysages arides environnants. Aux confins du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie, l'extraction du précieux métal cristallise espoirs et désillusions.