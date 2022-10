Les abeilles "comptent" de gauche à droite, comme les humains

En bref, s'est demandé le chercheur, se pourrait-il que le cerveau des abeilles "aligne les nombres comme nous le faisons nous-mêmes?" Chris Delmas AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – Les abeilles visualisent des quantités de gauche à droite, de la plus petite à la plus grande, selon une expérience qui renforce l'hypothèse d'un mécanisme théorisé et encore débattu chez les humains: la ligne numérique mentale.