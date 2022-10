Perte colossale pour Boeing, plombé par ses programmes de défense

L'avion présidentiel américain Air Force One, le 20 janvier 2021 sur le tarmac de l'aéroport de Palm Beach, en Floride Noam Galai GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

New York (AFP) – Boeing a subi une lourde perte de 3,3 milliards de dollars au troisième trimestre, principalement sous l'effet charges passées dans ses programmes de défense, notamment l'avion présidentiel Air Force One et le ravitailleur KC-46.