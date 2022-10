Rihanna renoue avec la musique pour la bande originale du dernier Marvel

Rihanna au gala du Met, à New York, le 13 septembre 2021 ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – Après ses succès dans la mode et les cosmétiques, et son premier enfant, la superstar mondiale Rihanna renoue avec la musique pour le titre phare de la bande originale du prochain film Marvel, selon un communiqué mercredi.