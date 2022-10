Budget de la Sécu: Borne actionne le 49.3 sur l'ensemble du texte

La Première ministre Elisabeth Borne quitte le palais de l'Elysée après le Conseil des ministres le 26 octobre 2022 à Paris Ludovic MARIN AFP

Paris (AFP) – Elisabeth Borne a de nouveau engagé mercredi soir à l'Assemblée la responsabilité de son gouvernement via le 49.3, sur l'ensemble du projet de budget 2023 de la Sécurité sociale, concluant une séance hachée et houleuse à l'Assemblée, en l'absence volontaire des députés Nupes et RN.