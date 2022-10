C3/C4: Rennes et Monaco ratent le coche, Nice et Nantes se relancent

Paris (AFP) – Après avoir mené au score, Rennes et Monaco ont concédé le match nul en fin de rencontre à Istanbul contre Fenerbahçe (3-3) et à Budapest face à Ferencvaros (1-1), jeudi lors de la cinquième et avant-dernière journée de Ligue Europa.

En revanche, Nantes et Nice ont réussi à s'imposer, non sans mal et dans le temps additionnel pour les Canaris, tous deux à domicile contre Qarabag (2-1) et le Partizan Belgrade (2-1), respectivement.

Le résultat nul sera difficile à digérer pour Rennes et Monaco car une victoire aurait qualifié directement les Bretons pour les huitièmes de finale et aurait relancé les Monégasques dans la course à la qualification.

Ces derniers ne pourront désormais espérer au mieux qu'une deuxième place (derrière Ferencvaros, qualifié directement pour les huitièmes), synonyme de barrage contre un club reversé de la Ligue des champions. Le verdict tombera jeudi prochain lors de la réception de l'Etoile Rouge au stade Louis-II.

Wissam Ben Yedder a ouvert la marque pour Monaco (31e) et Ferencvaros a égalisé par le Norvégien Kristoffer Zachariassen (82e).

A Istanbul, Rennes peut s'en vouloir d'avoir laissé passer une si belle occasion après avoir mené 3-0. Les hommes de Bruno Genesio, qui avaient connu un scénario semblable à l'aller (nul 2-2 après avoir mené 2-0) ont complètement craqué en seconde période et laissé filer une victoire et une qualification qui leur tendait les bras.

"On a manqué de vigilance et parfois d'humilité", a jugé l'ancien coach lyonnais à l'issue de la rencontre.

Amine Gouiri a réussi un doublé (5e, 30e) puis Martin Terrier a alourdi la marque en faveur des Bretons (16e) qui ont laissé les Turcs revenir au score par l'Equatorien Enner Valencia (42e), le Slovène Miha Zajc (82e) et le Turc Emre Mor (88e).

Steve Mandanda est sorti blessé à la 51e minute, remplacé par le jeune (19 ans) gardien turc Dogan Alemdar. "Steve a ressenti une petite douleur à l'adducteur, et donc on a préféré ne pas prendre de risques", a expliqué Bruno Genesio.

Les Rennais joueront leur qualification jeudi prochain à domicile contre les Chypriotes de Larnaca.

Ganago délivre les Canaris

A La Beaujoire, les hommes d'Antoine Kombouaré ont relevé la tête après leur naufrage contre Fribourg (4-0), mais il aura fallu un but d'Ignatius Ganago dans le temps additionnel pour venir à bout de Qarabag (90+5).

Jeudi prochain, Nantes jouera au Pirée contre Olympiakos avec l'espoir d'accrocher la deuxième ou troisième place de son groupe.

En Ligue Europa Conférence, Nice a pris la tête de son groupe, à égalité de points avec son adversaire du jour, le Partizan Belgrade, logiquement battu 2-1 à l'Allianz Riviera.

Dans ce groupe D très ouvert, le "Gym" jouera son avenir à Cologne jeudi prochain. Une victoire assurerait aux Niçois une qualification directe en huitièmes de finale.

Le PSV Eindhoven a empêché Arsenal de s'assurer la première place de la poule A en dominant les Gunners (2-0). Les deux clubs verront tout de même la suite de la compétition grâce à la défaite de Bodo/Glimt à Zürich (2-1).

La Real Sociedad, tombeuse de l'Omonia Nicosie (2-0), compte trois points d'avance sur Manchester United, qui a balayé le Sheriff Tiraspol (3-0). Basques et Mancuniens ont la garantie de conserver les deux premières places du groupe E mais joueront une finale pour le siège de leader la semaine prochaine.

