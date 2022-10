Pays-Bas : des militants écologistes s'en prennent à La Jeune Fille à la Perle

La Haye (AFP) – Des militants écologistes se sont collés avec de la colle forte sur La Jeune Fille à la Perle, célèbre tableau de Johannes Vermeer dans un musée néerlandais jeudi, dans la foulée d'autres actes de vandalisme, sans toutefois endommager l’œuvre.

Trois personnes de nationalité belge, de 45, 45 et 42 ans ont été arrêtées au musée Mauritshuis de La Haye après l'incident sur l’œuvre de 1665, qui a fait l'objet d'un roman à succès et d'un film hollywoodien, a indiqué la police.

Sur une vidéo de l'incident postée sur Twitter, on voit deux hommes vêtus de tshirts à l'effigie du collectif "Just Stop Oil". L'un colle sa main sur le mur à côté du tableau. L'autre se colle la tête sur la plaque de verre protégeant la toile et un troisième militant lui vide dans le cou et jette sur le tableau ce qui semble être de la sauce tomate.

Cette action survient dans la foulée d'autres actes de vandalisme ces dernières semaines. Des militants écologistes ont ainsi jeté de la soupe de tomate sur la plaque de verre protégeant les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres et d'autres ont enduit de purée de pommes de terre la vitre protégeant les Meules, un tableau de Claude Monet, en Allemagne.

"L'art ne peut pas se défendre et tenter de l'endommager pour quelque cause que ce soit est quelque chose que nous condamnons fermement", a déclaré le Mauritshuis dans un communiqué.

"Une personne s'est collée la tête au tableau, qui était protégé par une vitre, et l'autre personne a collé sa main au mur où est accroché le tableau. Une troisième personne a jeté une substance inconnue sur le tableau", a raconté le musée.

La police surveille les abords du musée Mauritshuis de La Haye où des militants écologistes se sont collés avec de la colle forte sur La Jeune Fille à la Perle, célèbre tableau de Johannes Vermeer, le 27 octobre 2022 Phil Nijhuis ANP/AFP

"Nos experts ont immédiatement inspecté le tableau. Heureusement, il n'a pas été endommagé", a souligné le musée, ajoutant qu'il serait exposé à nouveau "dès que possible".

"Beau et précieux"

L'incident s'est produit vers 14H00 (12H00 GMT) et la police est rapidement intervenue. La police de La Haye a indiqué sur Twitter avoir arrêté trois personnes dans un musée pour "violence publique contre des biens".

Le musée était ouvert au public jeudi après-midi mais pas la pièce où trône La Jeune Fille à la Perle. Des visiteurs médusés et déçus se voyaient obligés de passer leur chemin, éconduits par des agents de sécurité postés devant l'entrée bloquée par une grande reproduction du tableau, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'un des trois hommes, visibles sur une vidéo sur Twitter, a crié "Comment vous sentez-vous?" en collant sa main au mur.

"Comment vous sentez-vous lorsque vous voyez quelque chose de beau et précieux être vraisemblablement détruit sous vos yeux?", a-t-il déclaré.

"Ce tableau est protégé par du verre mais l'avenir de nos enfants n'est pas protégé", a-t-il affirmé.

Des visiteurs lui ont crié "Honte !", "Indécent !" et "Tu es stupide !"

© 2022 AFP