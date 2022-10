Tennis: fin de la collaboration entre Caroline Garcia et son entraîneur (presse)

Caroline Garcia, coupe en main, avec son entraîneur Bertrand Perret et sa préparatrice physique Laura Legoupil le 21 août 2022 après sa victoire en finale du tournoi WTA de Cincinnatti

Paris (AFP) – La N.1 française Caroline Garcia disputera le Masters WTA de Fort Worth sans Bertrand Perret, l'entraîneur qui lui a permis de remporter en 2022 trois titres et de grimper à la 6e place mondiale, a annoncé ce dernier vendredi au quotidien L'Equipe.

"Ces dernières semaines, il y avait des problèmes. Ils ont fini par gâcher l'ambiance et j'ai préféré arrêter. Je fais ce métier pour le plaisir et là, il y en avait moins", a expliqué Perret à L'Equipe, sans donner plus de détails.

Garcia travaillait depuis décembre dernier avec Perret, qui a réussi à lui redonner confiance et à clarifier son style de jeu.

Sous sa direction, la Lyonnaise est passée de la 75e à la 6e place mondiale en remportant trois titres (Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati) et en se hissant dans le dernier carré de l'US Open.

Garcia, 29 ans, dispute à partir de lundi pour la deuxième fois de sa carrière le Masters WTA, rendez-vous réunissant les huit meilleures joueuses de la saison.

Pour sa première participation, en 2017, sa meilleure saison jusque-là, elle s'était hissée en demi-finales, battue par Venus Williams.

