Pour continuer de manger du chocolat, il va falloir payer plus les producteurs

Des sacs de graines de cacao au musée du chocolat d'Anvers, le 17 octobre 2022 DAVID PINTENS BELGA/AFP

4 mn

Paris (AFP) – Pour moins déforester et continuer à déguster tablettes et carrés de chocolat, il va falloir mieux rémunérer les producteurs de cacao, qui pâtissent de prix toujours plus bas selon les coopératives et acteurs du commerce équitable.