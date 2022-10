A Mexico, plus d'un million de personnes au défilé préludant au Jour des morts

Des participants au défilé préludant au Jour des morts, déguisés en "Catrinas", à Mexico le 29 octobre 2022 Ulises Ruiz AFP

Mexico (AFP) – Plus d'un million de Mexicains et d'étrangers, pour beaucoup déguisés et maquillés en têtes de morts, étaient présents samedi à Mexico au défilé préludant au Jour des morts qui honore les défunts, ont annoncé les autorités locales.