Patinage artistique: Watanabe réussit ses débuts au Skate Canada

Mississauga (Canada) (AFP) – La Japonaise Rinka Watanabe a frappé les esprits lors du Skate Canada en s'imposant dès sa première apparition sur le circuit international des Grands Prix de patinage artistique, samedi à Mississauga (Ontario).

Watanabe, 20 ans, occupait la 6e place après le programme court, mais la patineuse de Chiba a survolé le programme libre avec ses cinq triple sauts, dont un triple axel, qui lui ont valu un score de 134,32 points pour un total de 197,59 points.

"Comme c'était mon premier Grand Prix, j'étais très nerveuse, on m'a dit seulement il y a une semaine que j'allais participer à cette compétition, il a fallu s'adapter (à ce calendrier), mais je suis contente de moi", a expliqué Watanabe.

La Japonaise, 10e des Championnats du monde juniors en 2022 et sélectionnée pour le Skate Canada après le forfait sur blessure de sa compatriote Wakaba Higuchi, a devancé l'Américaine Starr Andrews (191,26 pts) et la Sud-Coréenne Young You (190,15 pts), tandis que la Canadienne Madeline Schizas, en tête après le programme court, a reculé à la 7e place.

La Japonaise Rinka Watanabe aux côtes de l'Américaine Starr Andrews et de la Sud-Coréenne You Young sur le podium du SKate Canada à Mississauga le 29 octobre 2022 Geoff Robins AFP

Dans l'épreuve masculine, le Japonais Shoma Uno, champion du monde en titre, a mis au pas son jeune compatriote Kao Miura, en tête après le programme court.

Uno, médaillé de bronze des JO-2022 de Pékin, s'est imposé avec un total de 273,15 points, devant Miura, 17 ans, (265,29 pts) et l'Italien Matteo Rizzo (251,03 pts).

Le Japonais Shoma Uno lors du programme libre du Skate Canada à Mississauga le 29 octobre 2022 Geoff Robins AFP

Le Japon a également remporté l'épreuve de couples avec Riku Miura et Ryuichi Kihara, vice-champions du monde 2022, tandis que l'épreuve de danse est revenue aux Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier.

Les résultats de la seconde journée:

. Classement final de l'épreuve masculine:

1. Shoma Uno (JPN) 273,15 points

2. Kao Miura (JPN) 265,29

3. Matteo Rizzo (ITA) 251,03

4. Keegan Messing (CAN) 250,72

5. Camden Pulkinen (USA) 219,06

. Classement final de l'épreuve féminine:

1. Rinka Watanabe (JPN) 197,59 points

2. Starr Andrews (USA) 191,26

3. Young You (KOR) 190,15

4. Ava Marie Ziegler (USA) 186,76

5. Rika Kihira (JPN) 184,33

. Classement final de l'épreuve de couples:

1. Riku Miura/Ryuichi Kihara (JPN) 212,02 points

2. Emily Chan/Spencer Akira Howe (USA) 186,48

3. Sara Conti/Niccolo Macii (ITA) 186,18

4. Brooke McIntosh/Benjamin Mimar (CAN) 175,49

5. Valentina Plazas/Maximiliano Fernandez (USA) 164,14

. Classement final de l'épreuve de danse:

1. Piper Gilles/Paul Poirier (CAN) 215,70 points

2. Lilah Fear/Lewis Gibson (GBR) 209,18

3. Marjorie Lajoie/Zachary Lagha (CAN) 195,49

4. Caroline Green/Michael Parsons (USA) 194,19

5. Marie-Jade Lauriault/Romain le Gac (CAN) 189,07

