Wall Street ouvre en baisse avant une semaine macroéconomique chargée

Le parquet du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York se repliait lundi après l'ouverture au début d'une semaine macroéconomique chargée, entre une réunion de la Fed et les chiffres de l'emploi américain.