Taylor Swift bientôt de retour sur scène

Taylor Swift le 9 septembre 2022 au festival international du film de Toronto, au Canada VALERIE MACON AFP

1 mn

New York (AFP) – La mégastar américaine de la pop Taylor Swift a annoncé mardi qu'elle reprendrait la scène et les concerts, quatre ans après sa dernière tournée et dans la foulée du triomphe de son nouvel album.