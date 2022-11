Wall Street voit d'un bon œil une possible victoire des républicains aux législatives américaines

La Bourse de New York, à Wall Street, le 16 août 2022 ANGELA WEISS AFP

4 mn

New York (AFP) – Les marchés voient favorablement la possible victoire des républicains le 8 novembre aux élections législatives américaines et le scénario d'un blocage politique, même si certains s'inquiètent d'une éventuelle crise autour du sujet de la dette.