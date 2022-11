C1: le Real corrige le Celtic et s'assure la première place

Fede Valverde, buteur pour le Real Madrid contre le Celtic, en Ligue des champions, le 2 novembre 2022 au stade Bernabeu Thomas COEX AFP

2 mn

Madrid (AFP) – Victoire et première place pour le Real Madrid: les Madrilènes, champions d'Europe en titre, ont surclassé le Celtic Glasgow 5-1 au Bernabéu mercredi soir et finissent leaders du groupe F, s'assurant un tirage plus favorable pour les huitièmes de finale.