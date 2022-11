Une Constitution américaine aux enchères pour 20 à 30 millions de dollars

Un rarissime exemplaire original de la Constitution des Etats-Unis de 1787, photographié chez Sotheby's à New York le 31 octobre 2022 avant sa vente aux enchères le 13 décembre pour un prix estimé entre 20 et 30 millions de dollars

New York (AFP) – Un rarissime exemplaire original de la Constitution des Etats-Unis de 1787 va être vendu aux enchères en décembre pour un prix espéré de 20 à 30 millions de dollars, un an après une transaction exceptionnelle d'une première édition de cette charte pour 43 millions de dollars, a annoncé mardi la société Sotheby's.

Publicité Lire la suite

L'exemplaire de ce texte constitutionnel, signé à Philadelphie le 17 septembre 1787 des mains des "Pères fondateurs" des Etats-Unis, parmi lesquels George Washington, Benjamin Franklin et James Madison, fait partie d'une collection privée, comme l'exemplaire vendu déjà par Sotheby's à New York en novembre dernier pour 43 millions de dollars.

Richard Austin, expert en manuscrits et livres anciens de la maison d'enchères new-yorkaise, a dit à l'AFP qu'il "aimerait qu'un autre particulier ou un groupe soit responsable de la conservation de ce document très important".

D'après lui, la vente le 13 décembre pourrait atteindre 20 à 30 million de dollars, mais les enchères pourraient s'envoler.

Il ne reste d'après Sotheby's, propriété du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, que 13 exemplaires connus de la première impression de la Constitution des Etats-Unis, alors que 500 avaient probablement été imprimés à l'époque.

Sur les 13, 11 sont aux mains d'institutions et de musées et deux chez des particuliers et collectionneurs privés.

L'exemplaire vendu en novembre 2021, qui appartenait à la collectionneuse américaine Dorothy Tapper Goldman, avait été racheté par un milliardaire américain, Kenneth Griffin, pour le prix record de 43,2 millions de dollars.

Il l'a ensuite prêté gratuitement à un musée de l'Arkansas.

Ce deuxième exemplaire sera exposé au public à New York à partir du 4 novembre et vendu le 13 décembre.

En novembre 2021, Kenneth Griffin, patron de la société d'investissements spéculatifs Citadel à Chicago pesant quelque 40 milliards de dollars, avait damé le pion à un groupe de 17.000 adeptes de cryptomonnaies, baptisé ConstitutionDAO (DAO pour "organisation autonome décentralisée"), qui avaient dit avoir levé juste avant la vente 40 millions de dollars.

Ils voulaient acheter l'exemplaire de la Constitution et l'exposer "pour le peuple" dans le domaine public numérique.

Selon Sotheby's, il est possible qu'un autre groupe d'amateurs de cryptomonnaies se constitue d'ici au 13 décembre pour retenter leur chance.

© 2022 AFP