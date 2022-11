Mondial-2022/Gr.C: l'Argentine de Messi en majesté, la Pologne en embuscade

Doha (AFP) – Invaincue depuis plus de trois ans et portée par le génie de Lionel Messi, l'Argentine sera la favorite logique du groupe C du Mondial-2022, devant la Pologne du buteur Robert Lewandowski et le très coriace Mexique, l'Arabie Saoudite semblant en retrait.

Une simple apparition en 2006, deux vraies déceptions en 2010 et 2018 et une finale en 2014: seule la Coupe du Monde résiste encore à Messi qui, s'il devait lever le trophée le 18 décembre à Doha, pourrait bien mettre tout le monde d'accord dans l'impossible débat sur le plus grand joueur de tous les temps.

La route est longue mais l'Albiceleste et son génial N.10 arrivent au Qatar avec quelques certitudes, nées d'une superbe série de 35 matchs sans défaite depuis juillet 2019 et du titre décroché l'an dernier en Copa America, son premier trophée depuis 1993.

Coupe du monde 2022 : Calendrier du groupe C Valentin RAKOVSKY AFP

"Nous allons bien pour le moment, les gens sont enthousiastes. Les supporters pensent que nous reviendrons avec la Coupe, mais ce n’est pas si facile", a relativisé Messi le mois dernier.

Motivé par ce Mondial qui sera très vraisemblablement son dernier, le capitaine argentin (35 ans) évolue à un niveau exceptionnel avec le Paris SG (12 buts et 13 passes décisives en 17 matches) et a d'autant plus le droit d'y croire qu'il sera entouré d'une équipe solide.

Après l'échec de Jorge Sampaoli en 2018, Lionel Scaloni, l'un de ses adjoints, a construit un groupe cohérent et complet qui, outre l'évidence Messi, s'appuie sur la qualité d'Angel Di Maria, l'efficacité de Lautaro Martinez et la solidité du gardien Emiliano Martinez et des défenseurs Lisandro Martinez ou Cristian Romero.

Les Argentins débuteront en outre leur tournoi contre l'équipe la moins cotée du groupe, l'Arabie Saoudite du sélectionneur français Hervé Renard. Les "Faucons Verts" ne se sont qualifiés qu'une fois pour les 8e de finale du Mondial, en 1994.

Le sélectionneur français de l'Arabie saoudite Hervé Renard lors d'un match amical contre les Etats-Unis, le 27 septembre 2022 en Murcie (Espagne). Jose Jordan AFP

A l'inverse, le Mexique a systématiquement atteint ce stade depuis 1994 et sera donc un candidat sérieux à la qualification. Finalistes de la dernière Gold Cup, les Mexicains débuteront contre la Pologne.

Très solide sur le papier avec des joueurs de haut niveau dans toutes les lignes - Wojciech Szczesny, Jan Bednarek, Piotr Zielinski et bien sûr Lewandowski -, la Pologne a pourtant été éliminée en poules lors du Mondial-2018 et de l'Euro-2021.

