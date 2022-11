Société Générale freinée par sa banque de détail au troisième trimestre mais saluée en bourse

Société Générale a publié un chiffre d'affaires en hausse sur un an au troisième trimestre, un résultat meilleur qu'attendu et salué en bourse Sameer Al-DOUMY AFP/Archives

Paris (AFP) – Société Générale a publié vendredi un chiffre d'affaires en hausse sur un an au troisième trimestre, un résultat meilleur qu'attendu et salué en bourse, malgré un bénéfice lesté par des provisions constituées en cas d'impayés et la rémunération des livrets réglementés.