Indisponibilités nucléaires: EDF prié de débrider barrages et éoliennes

Le barrage EDF de Sainte-Croix, dans la vallée de la Durance, le 22 août 2000 Myriam Chaplain-Riou AFP

Paris (AFP) – Le gouvernement français a demandé à EDF, et plus largement aux autres énergéticiens, de prendre des mesures pour débrider barrages et parcs éoliens afin de faciliter l'approvisionnement électrique du pays cet hiver, après l'annonce d'une indisponibilité prolongée de certains réacteurs nucléaires.