Mondial-2022 - Groupe E: l'Espagne et l'Allemagne pour retrouver l'ivresse des sommets

Coupe du monde 2022 : calendrier du groupe E

Munich (Allemagne) (AFP) – Nations dominatrices du football européen et mondial il y a une dizaine d'années, l'Espagne et l'Allemagne ont rendez-vous dans le groupe E du Mondial-2022, probablement le plus relevé, en quête des sommets d'antan.