NBA: les Nets, sans Irving, écrasent les Wizards, Milwaukee et Cleveland déroulent

La star des Brooklyn Nets Kevin Durant lors de la victoire sur le terrain des Wizards, le 4 novembre 2022 à Washington Patrick Smith GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Malmené sportivement et confronté à la controverse Kyrie Irving, Brooklyn a réagi vendredi en remportant une large victoire 128-86 à Washington, tandis que Milwaukee et Cleveland n'ont pas tremblé face à Minnesota et Detroit, poursuivant leur brillant parcours en ce début de saison NBA.