"Black Adam" règne toujours sur le box-office nord-américain

Los Angeles (AFP) – Le film de super-héros "Black Adam" continue d'occuper la première marche du box-office nord-américain après trois semaines dans les salles obscures, selon des chiffres provisoires publiés dimanche.

Ce long-métrage DC comics, où Dwayne "The Rock" Johnson incarne Teth Adam, ancien esclave doté de super-pouvoirs tout juste sorti d'une très longue peine de prison et qui retrouve un univers transformé et hostile, a engrangé 18,5 millions de dollars selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Au niveau international, ce dérivé de "Shazam!" (2019) a désormais amassé la bagatelle de 182 millions de dollars.

Arrivé en deuxième position, le dessin animé "One Piece Film: Red", basé sur l'univers du très populaire manga éponyme, a amassé 9,5 millions.

La comédie romantique "Ticket To Paradise", dans laquelle Julia Roberts et George Clooney jouent des ex-conjoints qui mettent de côté leurs différends et voyagent jusqu'à Bali pour tenter d'empêcher le mariage de leur fille, jugé précipité, figure à la troisième place avec 8,5 millions de dollars de recettes.

Le film d'horreur psychologique "Smile" arrive en quatrième position avec quatre millions, ce qui porte le total de ses recettes en Amérique du Nord à près de 100 millions de dollars.

Le film raconte l'histoire inquiétante d'une thérapeute (Sosie Bacon) qui commence à perdre le sens des réalités après avoir été témoin d'un événement horrible impliquant une patiente.

Voici le reste du top 10:

6. "Enzo le Croco" (3,4 millions)

7. "Les Banshees d'Inisherin" (2 millions)

8. "Till" (1,9 million)

9. "Halloween Ends" (1,4 million)

10. "Terrifier 2" (1,2 million)

