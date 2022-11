La déconfiture de FTX, nouveau revers de taille pour le monde des cryptos

La valeur du marché des cryptomonnaies était montée jusqu'à 3.000 milliards de dollars en novembre 2021 OLIVIER DOULIERY AFP/Archives

4 mn

New York (AFP) – La débâcle de la plateforme de cryptomonnaies FTX, pourtant dirigée par l'un des personnages les plus en vue du secteur, représente un nouveau signal d'alarme pour un secteur tout jeune encore régulièrement secoué par des faillites et déjà malmené par le contexte économique.