Wall Street baisse dans l'attente des derniers résultats des élections au Congrès

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en repli mercredi, au lendemain des élections au Congrès américain qui n'ont pas vu arriver la vague républicaine attendue et dont certains résultats sont encore en suspens.