Wall Street ouvre en baisse, dans l'attente des derniers résultats des élections au Congrès

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, au lendemain des élections au Congrès américain qui n'a pas vu arriver la vague républicaine attendue et dont certains résultats sont encore en suspens.