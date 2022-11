Après les élections américaines, les médias du groupe Murdoch étrillent Donald Trump

Donald Trump à Palm Beach en Floride le 8 novembre 2022 Eva Marie UZCATEGUI AFP

New York (AFP) – Il n'y a pas eu de vague républicaine aux élections américaines de mi-mandat et c'est la faute de Donald Trump, ont étrillé les titres du puissant groupe de médias conservateurs de la famille Murdoch, un nouvel épisode d'une relation faite de hauts et de bas.