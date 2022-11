Le Who's Who poursuit sa féminisation en 2023

L'actrice française Camille Cottin, à Londres le 9 novembre 2021 Tolga Akmen AFP/Archives

Paris (AFP) – La promotion 2023 du Who's Who in France, publié jeudi, est la plus féminine depuis sa création, avec plus d'un tiers de femmes parmi les nouveaux venus, dont les actrices Camille Cottin et Michelle Yeoh ou la sommelière en huile d'olive Emmanuelle Dechelette.