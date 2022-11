Mondial-2022: Oudéa-Castéra ira au Qatar si les Bleus atteignent les quarts de finale

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le 17 octobre 2022 à Paris Alain JOCARD AFP/Archives

Paris (AFP) – La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a indiqué jeudi sur Franceinfo qu'elle irait au Qatar si les Bleus atteignent les quarts de finale du Mondial-2022 (20 novembre-18 décembre) et a jugé "important qu'on rééquilibre et qu'on parle plus du sportif".