Grèce: Marinakis, le sulfureux magnat du foot en guerre contre le gouvernement

Photo d'archives prise le 5 septembre 2022 montrant le joueur brésilien Marcelo (droite) tenant son tshirt avec le propriétaire de son équipe, Olympiakos, Evangelos Marinakis (gauche) lors d'une présentation officielle au stade Georgios Karaiskakis à Athènes Angelos Tzortzinis AFP/Archives

4 mn

Athènes (AFP) – Armateur fortuné, patron de médias et propriétaire de clubs de football, Evangelos Marinakis figure parmi les personnalités les plus puissantes mais aussi les plus controversées de Grèce, désormais en guerre ouverte contre le Premier ministre.