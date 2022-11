Quinze ans de prison requis contre la fondatrice de Theranos

Elizabeth Holmes, fondatrice de la start-up Theranos, arrive au tribunal de San José, le 22 novembre 2021 en Californie Amy Osborne AFP/Archives

San Francisco (AFP) – Les procureurs ont requis 15 ans de prison contre Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, et la défense a plaidé pour une peine maximale d'un an et demi, dans des documents transmis à la justice vendredi soir.