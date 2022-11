Turquie : une explosion dans le centre d'Istanbul fait au moins quatre morts et plusieurs blessés

Ambulances et police sur les lieux d'une explosion dans une rue piétonne animée d'Istanbul, en Turquie, le 13 novembre 2022.

Une forte explosion a retenti en plein cœur d'Istanbul dimanche après-midi, faisant selon les premières informations au moins quatre morts et une trentaine de blessés annonce le gouverneur de la ville. L'explosion a eu lieu dans une rue piétonne très passante de la capitale, empruntée par de nombreux Stambouliotes et touristes.

Au moins quatre personnes ont trouvé la mort et 38 ont été blessées dimanche en Turquie dans l'explosion d'origine inconnue survenue dans l'artère commerçante d'Istiklal, au cœur d'Istanbul selon le gouverneur de la ville

Une explosion a retenti dimanche 13 novembre dans une rue piétonne très fréquentée du centre d'Istanbul, faisant au moins "quatre morts et 38 blessés", a annoncé le gouverneur de la ville, Ali Yerlikaya. "Selon les premières informations, 4 personnes ont perdu la vie et 38 ont été blessées dans l'explosion qui a eu lieu dans la rue Istiklal" a-t-il annoncé sur Twitter.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.



Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

L'explosion s'est produite peu après 16 heures locales, au moment où la foule dans la rue Istiqlal, lieu de promenade prisé le dimanche des Stambouliotes et des touristes, est particulièrement dense.

La chaîne de télévision publique TRT et d'autres médias ont diffusé des vidéos montrant des ambulances et des policiers se dirigeant vers la scène de l'explosion dans la rue Istiklal, dans le quartier de Beyoglu. La chaine de télévision privée NTV montrait de son côté le déploiement des secours et de la police sur la zone, qui a été évacuée.

Pas de revendication

Selon l'agence de presse turque Anadolu, la cause de l'explosion n'est pas encore connue.

Selon les images diffusées par les réseaux sociaux du moment de l'explosion, celle-ci a été entendue de loin, accompagnée de flammes et a déclenché aussitôt un mouvement de panique. Un large cratère noir est également visible sur ces images, ainsi que plusieurs corps à terre à proximité.

La rue Istiqlal avait déjà été touchée par le passé lors d'un vague d'attentats en 2015 et 2016 qui avait notamment visé Istanbul. Revendiquée par le groupe État islamique, elle avait fait près de 500 morts et plus de 2 000 blessés.

