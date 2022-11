"Black Panther: Wakanda Forever" écrase le box-office nord-américain dès sa sortie

Los Angeles (AFP) – "Black Panther: Wakanda Forever", la suite du film Marvel afro-futuriste qui avait cartonné en 2018, a largement dominé le box-office nord-américain pour son premier weekend dans les salles, selon les chiffres dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Avec 180 millions de dollars de recettes estimées entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada, le film Marvel se classe à la 13e place des meilleures entrées de l'histoire, selon le site Box Office Mojo. A l'international, le film a enregistré 150 millions de dollars supplémentaires.

"C'est une sortie sensationnelle", a affirmé David Gross, du cabinet spécialisé Franchise Entertainment Research, "particulièrement pour une sortie mi-novembre".

"Wakanda Forever" rend un hommage appuyé à Chadwick Boseman, la star du premier "Black Panther", décédé en 2020 d'un cancer du colon à 43 ans. L'acteur y fait des apparitions sous la forme de flashbacks en tant que T'Challa, le souverain du royaume africain fictif de Wakanda.

Après le décès de T'Challa, le Wakanda se trouve aux prises avec les puissances mondiales, dont un royaume sous-marin, et lutte pour conserver son autonomie.

A l'affiche figurent Letitia Wright comme Shuri, la soeur de T'Challa, Angela Bassett comme la reine Ramonda, mais aussi Lupita Nyong'o, Danai Gurira ou encore Winston Duke.

Le "Black Panther" de 2018, le premier blockbuster avec un superhéros noir, était devenu un phénomène culturel et avait rapporté plus d'1,3 milliard de dollars de recettes, collectant en chemin une nomination aux Oscars en tant que meilleur film.

Loin derrière "Wakanda Forever", avec 8,6 millions de dollars de recettes, se trouve un autre film de superhéros, "Black Adam, resté en tête du box-office nord-américain pendant trois semaines.

Dans ce long-métrage DC comics, Dwayne "The Rock" Johnson incarne Teth Adam, ancien esclave doté de super-pouvoirs tout juste sorti d'une très longue peine de prison et qui retrouve un univers transformé et hostile.

La comédie romantique "Ticket To Paradise", dans laquelle Julia Roberts et George Clooney jouent des ex-conjoints qui mettent de côté leurs différends et voyagent jusqu'à Bali pour tenter d'empêcher le mariage de leur fille, jugé précipité, se classe à la troisième place avec 6,1 millions de dollars de recettes.

"Enzo le Croco", adapté d'un livre pour enfants, est en quatrième position, avec 3,2 millions de dollars récoltés.

Le film d'horreur psychologique "Smile" prend la cinquième place avec 2,3 millions de dollars de recettes.

Voici le reste du top 10:

6- "La Proie du diable" (2 millions de dollars)

7- "Les banshees d'Inisherin" (1,7 million)

8- "One Piece Film: Red" (1,4 million)

9- "Emmett Till" (0,6 million)

10- "Armageddon Time" (0,4 million)

