Handball: les Bleues quasiment en demi-finales

Skopje (République de Macédoine du Nord) (AFP) – En démonstration face au Monténégro, les handballeuses françaises entrevoient déjà les demi-finales de l'Euro-2022 après avoir enlevé (27-19) le choc de leur groupe du tour principal dimanche à Skopje.

Les championnes olympiques, toujours invaincues dans ce championnat d'Europe, ont pris seules la tête de leur groupe et n'ont besoin que d'un point en deux matches pour s'assurer une place dans le dernier carré.

"C’est un grand résultat parce qu’on gagne et parce qu’on obtient un goal average très positif qui peut peser lourd au cas où on serait à égalité de points avec d’autres équipes", a savouré Olivier Krumbholz.

Ses joueuses ont fait redescendre sur terre des Monténégrines en lévitation lors de leur premier tour sur leur terres de Podgorica où personne n'avait pu faire tomber la petite république des Balkans (620.000 habitants).

Une quatrième présence de suite en demi-finales du tournoi continental tend les bras aux Bleues, qui comptent six points dans leur groupe II en trois matches.

La bande d'Estelle Nze Minko peut valider sa qualification dès mardi (20h30) face à l'Allemagne, sinon le lendemain (20h30) contre l'Espagne. Les deux premières équipes de chaque groupe du tour principal se qualifiant pour le dernier carré à Ljubljana où se tiennent les demi-finales vendredi puis la finale, dimanche.

Face à la défense française et son ultime rempart Cléopâtre Darleux (41% de tirs stoppés ), les Monténégrines ont eu plus de mal à trouver le chemin des filets qu'un touriste la sortie du labyrinthique vieux bazar de Skopje.

Défense acharnée de Grace Zaadi de l'équipe de France devant la Monténégrine Milena Raicevic dans un match de l'Euro de handball le 13 novembre 2022 à Skopje Robert ATANASOVSKI AFP

"La défense a été merveilleuse avec une gardienne de but exceptionnelle", a loué Olivier Krumbholz.

Les trois jours de repos depuis le succès face aux Pays-Bas (26-24) mercredi n'ont pas enrayé l'implacable machine à museler des vice-championnes d'Europe (2020) et du monde (2021). Pas plus que l'audience hostile aux décibels dignes d'ultras, démultipliées par la caisse de résonance qu'est la salle Boris-Trajkovski.

"Avec les fous furieux, à un moment donné, ça aurait pu basculer, relève Cléopâtre Darleux. Ils m’ont craché dessus, m’ont insulté, ont lancé un truc rond sur le terrain. Des choses intelligentes..."

Portées par plusieurs centaines de Monténégrins ayant envahi les tribunes où ils ont déployé un immense tifo or et écarlate, la sélection à l'aigle bicéphale n'a rivalisé qu'une quinzaine de minutes (5-4) et même plongé au retour des vestiaires en subissant un 9-2 (de 12-9 à 21-11).

"On a eu un petit moment difficile, quand elles ont jeté toutes leurs forces dans la bataille mais on a su se reprendre en fin de match, apprécie le sélectionneur. Sur le plan offensif, on a retrouvé l’équipe de France conquérante qui a su les châtier quand ils perdaient le ballon."

Au pivot, Pauletta Foppa a aimanté les ballons (6 buts sur 7 tirs) et s'affirme comme la meilleure marqueuse française dans ce tournoi (15 buts). Avec également Orlane Kanor, précieuse par sa puissance de feu (4/4 en tir de loin), les Bleues peuvent viser loin.

