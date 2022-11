Rugby: les Bleus ne peuvent plus se cacher

Les Français à Marseille le 12 novembre 2022 CHRISTOPHE SIMON AFP

Marseille (AFP) – Après leur victoire samedi à Marseille sur l'Afrique du Sud (30-26), championne du monde, les Bleus, invaincus depuis plus d'un an, ne peuvent plus se cacher: ils seront l'équipe à battre, à domicile, lors de la Coupe du monde l'an prochain.