Tennis: la Suisse remporte enfin la BJK Cup

La joie des joueuses suisses (de gauche à droite) Simona Waltert, Viktorija Golubic, Jil Teichmann et Belinda Bencic et de leur capitaine Heinz Guenthardt après leur victoire dans la Billie Jean King Cup le 13 novembre 2022 à Glasgow

Paris (AFP) – Après deux finales perdues, en 1998 et l'an dernier, la Suisse a enfin décroché la Billie Jean King Cup, la compétition par équipes nationales féminines de tennis, en battant l'Australie dimanche en finale à Glasgow.

Les Suissesses, emmenées par l'intraitable championne olympique Belinda Bencic, ont enfin fait aussi bien que leurs compatriotes Roger Federer et Stan Wawrinka qui avaient remporté en 2014 la première - et la seule à ce jour - Coupe Davis pour la Suisse.

Dimanche face à l'Australie, finaliste en 2019 et qui visait un huitième sacre dans l'ex-Fed Cup depuis son premier, en 1974, Bencic et Jil Teichmann n'étaient pas là pour vivre une nouvelle déception.

"Ce qui s'est passé l'an dernier nous a donné de la motivation supplémentaire", a expliqué Bencic. "Nous avions le coeur brisé, je ne pense pas avoir jamais pleuré autant qu'alors."

"Jil avait dit après coup que nous gagnerions l'année suivante, et nous l'avons fait. Je suis incroyablement fière", a poursuivi la 12e joueuse mondiale.

Jil Teichman, 35e mondiale, a d'abord vaincu la résistance de Storm Sanders (237e) 6-3, 4-6, 6-3, avant que Bencic n'offre le trophée à l'équipe helvète en ne laissant aucune chance à Ajla Tomljanovic (33e), balayée 6-2, 6-1.

Au total, sur dix matches joués dans la compétition, la Suisse n'en a perdu qu'un, le double contre le Canada en phase de poules. Les doubles en demi-finales contre la République tchèque et en finale n'ont pas été joués puisque les victoires avaient été assurées à chaque fois par le gain des deux simples.

Tour à tour l'Italie (3-0), le Canada (2-1), la République tchèque (2-0) et l'Australie (2-0) ont donc plié face aux joueuses du capitaine suisse Heinz Günthardt. Outre Bencic et Teichmann (35e), Viktorija Golubic (77e) et Simona Waltert (120e) ont également apporté leur pierre à l'édifice.

Golubic a notamment suppléé victorieusement Teichmann, laissée au repos après une rude bataille contre l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (65e) lors du premier match des Suissesses dans la compétition, pour battre la Canadienne Bianca Andreescu (45e).

Seule Waltert n'aura pas apporté de point à son équipe puisqu'elle a joué au côté de Teichmann ce double perdu face au Canada.

Mais dimanche, elle pouvait savourer le goût de la victoire avec ses coéquipières !

