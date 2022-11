Wall Street termine en baisse, l'élan aura été de courte durée

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, marquant le pas après deux journées flamboyantes jeudi et vendredi, faute de conviction sur un marché incapable de trouver un élan durable.