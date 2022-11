Eolien: abandon d'un projet flottant pilote au large de Belle-Ile

"Floatgen", la première éolienne flottante au large de la Turballe en Loire-Atlantique, le 28 septembre 2018. SEBASTIEN SALOM GOMIS AFP/Archives

Paris (AFP) – Shell qui, avec deux partenaires, devait installer au large de Groix et Belle-Ile-en-Mer un site pilote d'éoliennes flottantes, a décidé d'abandonner son projet, en raison de la hausse des coûts et de "défis techniques, commerciaux et financiers", a annoncé mardi le consortium, confirmant une information des Echos.