NBA: le Heat grille la politesse aux Suns, Boston prend la tête à l'Est

Jimmy Butler (#22, Miami Heat) au block sur un tir de Devin Booker (Phoenix Suns) lors d'un match de la NBA, le 14 novembre 2022 à Miami Megan Briggs GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

Los Angeles (AFP) – Miami, grâce à l'omniprésent Bam Adebayo et à un contre in extremis de Jimmy Butler, a brûlé les ailes de Phoenix (113-112) lundi en NBA, Boston venant à bout (126-123) d'Oklahoma City et de l'intenable Shai Gilgeous-Alexander, pour prendre les commandes à l'Est.