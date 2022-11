Top 14: Christophe Urios poussé vers la sortie à Bordeaux-Bègles

Bordeaux (AFP) – Christophe Urios, manager de Bordeaux-Bègles, est en passe d'être démis de ses fonctions en raison du début de saison poussif du club, 11e de Top 14, a-t-on appris mardi de sources concordantes qui parlent de détails juridiques et financiers à régler.

Urios, champion de France avec Castres en 2018, avait débarqué à l'UBB à l'été 2019. En trois saisons, il a permis au club girondin de franchir plusieurs paliers: l'équipe a disputé deux demi-finales au niveau national en 2021 et 2022 et deux autres au niveau européen (Challenge en 2020 et Champions Cup en 2021).

Ces bons résultats avaient poussé le club girondin à prolonger le bail du technicien audois fin 2021 jusqu'en 2025 avant que des tensions n'apparaissent en fin de saison dernière avec certains de ses joueurs cadres, débouchant notamment sur le départ surprise durant l'été de l'international Cameron Woki au Racing 92.

La flamme n'est pas revenue avec la nouvelle saison, entamée par un revers frustrant à domicile devant Toulouse (25-26) qui a plombé d'entrée les ambitions et ravivé certaines tensions.

La déconvenue subie à Pau (33-7) avant la coupure internationale, avec une équipe amputée des internationaux et de nombreux cadres blessés, a fini par convaincre le président Marti qui s'est expliqué lundi avec Urios, a-t-on appris auprès de sources ayant connaissance du dossier.

Lors de cet échange, le président girondin a reproché la situation sportive de l'UBB (11e après dix journées à six points du dauphin La Rochelle), revenant aussi sur les méthodes de management d'Urios et en pointant aussi ses activités hors rugby (consultant RMC, vignes, séminaires en entreprise).

La rumeur d'une éventuelle séparation avant l'heure avait été révélée dès la semaine dernière par le quotidien régional Sud Ouest. Ce mardi, L'Équipe estimait à 1,2 million d'euros son coût du fait des deux années et demi de contrat qui restaient à Urios.

Pour le remplacer, le nom de Yannick Bru, ancien manager de Bayonne et actuellement consultant pour la franchise des Sharks de Durban que le président Marti a rencontré la semaine dernière, circule avec insistance.

Le prochain match de l'UBB a lieu le samedi 26 novembre à Perpignan, dans le cadre de la 11e journée de Top 14.

