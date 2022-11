Wall Street ouvre en forte hausse, séduite par de bons indicateurs

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mardi, enthousiasmée par de bons indicateurs macroéconomiques qui confirment un essoufflement de l'inflation et témoignent d'une activité toujours soutenue aux Etats-Unis.