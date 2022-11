Airbnb se recentre après avoir "créé trop de choses en même temps", annonce son patron

Brian Chesky, à Sun Valley (Idaho), en juin Drew Angerer GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – "J'avais essayé de créer trop de choses en même temps", a expliqué à l'AFP le patron de Airbnb, qui veut recentrer la plateforme sur son cœur de métier, les locations de logement et les garanties pour les hôtes, remettant à plus tard une éventuelle diversification.