Corbière demande à Ruffin de ne pas "ranimer une social-démocratie zombie"

Paris (AFP) – Le député LFI Alexis Corbière, proche de Jean-Luc Mélenchon, demande à son collègue insoumis François Ruffin de ne pas "ranimer une social-démocratie zombie" pour espérer gagner en 2027, dans une tribune à L'Obs mercredi.

François Ruffin, député de la Somme, a récemment indiqué dans plusieurs médias, dont l'Obs, qu'il souhaitait redonner du sens au mot "social-démocrate", espérant des "compromis" pour augmenter les salaires et taxer les super-profits.

Mais Alexis Corbière estime que "la France n’a jamais connu de véritable social-démocratie". Il assène: "Pour l’emporter en 2027, aucun raccourci n’est possible. Et encore moins la nostalgie d’un passé qui n’est plus. Ou pire, qui n’a jamais existé".

Car selon le député de Seine-Saint-Denis, "le Parti socialiste de 1971 n’a jamais été un parti de masse, encore moins un parti ouvrier" et ses liens avec "les syndicats ont toujours été très lâches", deux conditions de réussite des social-démocraties d'autres pays d'Europe, à ses yeux.

"Mais, surtout, la voie social-démocrate n’est plus praticable aujourd’hui" car les structures économiques ont changé, explique celui qui a indiqué lui aussi vouloir "participer au débat stratégique" en vue de 2027.

"Quand le patron peut délocaliser l’usine sans trop de difficulté, quand le propriétaire est un fonds de pension, quand on peut mettre en concurrence les salariés d’un continent avec ceux d’un autre, il n’y a plus d’espace pour la social-démocratie", assure M. Corbière. D'autant qu'elle "ignore le prix payé par la nature et le climat à la croissance économique".

Pour Alexis Corbière, "plutôt qu’en ranimant une social-démocratie zombie", il faut poursuivre la ligne de "triple rupture": "de notre manière de produire et partager la richesse, de notre organisation pour lutter contre le changement climatique et des institutions politiques qui nous permettent de faire société."

