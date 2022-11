Mondial: Pepe, Alvés, Modric ou Mandanda, les vétérans du Qatar

Les deux vétérans du Portugal Pepe et Cristiano Ronaldo alignés lors de la victoire contre la Suède à Solna, le 8 septembre 2020 Jonathan NACKSTRAND AFP/Archives

Doha (AFP) – Le club des 37 et plus: légendes au palmarès à rallonge ou doyens quasi-inconnus, certains "vétérans" de plus de 37 ans arrivent au Qatar pour y disputer probablement leur dernière Coupe du monde. Tour d'horizon des papys footballeurs du Mondial-2022.