Un tableau de Chagall volé par les nazis vendu 7,4 millions de dollars aux enchères à New York

Le peintre français d'origine russe Marc Chagall au travail dans son atelier de Vallauris, dans le sud de la France, le 11 juin 1952 MEUNIER AFP

2 mn

New York (AFP) – Un tableau de Marc Chagall, qui figure parmi 15 oeuvres volées par les nazis et restituées par la France aux héritiers des familles spoliées, a été vendu mardi soir pour 7,4 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Phillips, à New York.