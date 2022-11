La vente publique de billets pour la tournée de Taylor Swift annulée

New York (AFP) – Après des préventes marquées par une attente interminable et de nombreuses pannes, la vente publique de billets pour la tournée de Taylor Swift aux Etats-Unis a été annulée, a annoncé jeudi le site spécialisé Ticketmaster.

"En raison d'une demande particulièrement élevée (...) et d'un stock insuffisant de tickets restants pour satisfaire cette demande", la vente qui devait avoir lieu vendredi est annulée, a tweeté la société.

"Je ne sais absolument PAS quoi faire maintenant", s'est lamenté auprès de l'AFP Cody Rhodes, dont le cousin avait obtenu un code pour acheter une prévente cette semaine, mais qui, malgré cinq heures d'attente, n'a pas réussi à en obtenir une.

"Ils ont dit +annulé+ et pas +reporté+ donc je me demande s'il leur reste même des billets à vendre", s'est interrogé le fan de 23 ans, qui n'est pas certain d'avoir les moyens d'acheter une place en revente, dont le prix peut atteindre des milliers de dollars, mais essaiera tout de même.

Ticketmaster n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.

L'entreprise a expliqué avoir vendu 2 millions de billets pour la star de la pop mardi lors des préventes, un record pour un artiste en une journée.

Malgré la mise en place de garde-fous, comme la vérification des comptes des fans et l'octroi de codes pour l'achat des places en avance, le site de billetterie s'est plaint dans un communiqué "d'un nombre vertigineux d'attaques de bots".

Le système de Ticketmaster a ainsi reçu 3,5 milliards de requêtes, ce qui a provoqué des bugs, a expliqué l'entreprise.

Cette cacophonie a relancé le débat sur ce géant du secteur de la vente de billets, qui alimente la frustration des amateurs de musique depuis des années, notamment à cause de frais cachés et de la montée en flèche des prix.

Plusieurs élus américains ont critiqué la fusion en 2010 entre Ticketmaster et le géant du divertissement Live Nation, qualifié de "monopole hors de contrôle" par l'élu démocrate David Cicilline.

Des associations de lutte contre les monopoles et de protection des consommateurs ont récemment appelé à enquêter sur ce groupe, sa situation de force lui permettant selon eux "de faire flamber les prix, d'imposer des frais inutiles et coûteux et d'exploiter les artistes, les salles indépendantes et les fans".

